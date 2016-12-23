Орловские приставы взыскали с должников 1,8 млрд рублей

УФССП подвело предварительные итоги работы в уходящем году.

Основные показатели были озвучены на пресс-конференции, которую провела главный судебный пристав Орловской области Елена Бывшева. По ее словам, за 11 месяцев 2016 года окончено и прекращено 197 821 исполнительное производство. Это на 18 процентов больше показателя прошлого года.

— За отчетный период судебными приставами Орловской области фактически взыскано более 1,8 млрд рублей задолженности, — сообщила Елена Бывшева. – Это на 86,9 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2015 года. В том числе в доход бюджета взыскано 520,6 миллиона, что на 38,2 миллиона рублей больше прошлогоднего показателя.

По ее словам, судебные приставы активно применяют полномочия, предусмотренные законом «Об исполнительном производстве». Так, за 11 месяцев было вынесено 1 746 постановлений об ограничении прав должников на управление транспортными средствами. Меры возымели действие. По 350 исполнительным производствам задолженность была оплачена полностью или частично. Общая взысканная сумма в результате наложенных ограничений составила 22,5 миллиона рублей.