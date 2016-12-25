Трое орловцев погибли при крушении ТУ-154 в Черном море

В числе погибших в авиакатастрофе ТУ-154 сегодня утром оказались три орловца. По данным «ОрелГрада», они являются выпускниками ОГИК.

Самолет ТУ-154 Министерства обороны пропал с радаров через 2 минуты после вылета из Сочи и упал в Черном море. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, артистов ансамбля имени Александрова и журналистов. Они должны были лететь на базу Хмеймим в Сирию для выступления перед российскими бойцами.

Основная версия катастрофы — техническая неисправность.