Новое предприятие возведут в Должанском районе
Правительство Орловской области распорядилось предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Орелметахим» право на заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов. Участок организации выделят на территории Должанского района для реализации масштабного инвестиционного проекта «Завод по производству карбамида».
В конце ноября текущего года был издан приказ департамента экономического развития и инвестиционной деятельности. Согласно ему, проект строительства завода был включен в региональный реестр инвестиционных проектов. Компания получила право на ряд преференций. Одна из них — предоставление права на аренду земли без проведения торгов.
Карбамид – это удобрение. Известен еще и как мочевина. Среди азотных удобрений занимает второе место по объему производства после аммиачной селитры.
В Орловской области будут производить карбамид
Новое предприятие возведут в Должанском районе
На мой взгляд, он (карбамид)очень похож… на сахар (sugar — в перевод. с англ.яз.)…
Не знаю, не пробовал :)