В Орловской области будут производить карбамид

Новое предприятие возведут в Должанском районе

Правительство Орловской области распорядилось предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Орелметахим» право на заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов. Участок организации выделят на территории Должанского района для реализации масштабного инвестиционного проекта «Завод по производству карбамида».

В конце ноября текущего года был издан приказ департамента экономического развития и инвестиционной деятельности. Согласно ему, проект строительства завода был включен в региональный реестр инвестиционных проектов. Компания получила право на ряд преференций. Одна из них — предоставление права на аренду земли без проведения торгов.

Карбамид – это удобрение. Известен еще и как мочевина. Среди азотных удобрений занимает второе место по объему производства после аммиачной селитры.