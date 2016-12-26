Коммунисты вернулись к теме установки памятника Сталину в Орле

Обком вновь выступил с инициативой поставить в областном центре бюст вождя.

Орловское отделение Общероссийской организации «Дети войны» совместно с региональным отделением компартии вновь предложили установить в Орле бюст Иосифа Сталина, сообщила газета «Орловская искра». Сбор средств на проведение работ продолжается, а сам монумент уже готов. По мнению инициаторов, вождь заслуживает скульптурного упоминания в Орле. Место сохраняется — так называемый сквер Сталина в Железнодорожном районе напротив детской библиотеки имени Пришвина.

В распоряжении «ОрелГрада» оказались фотографии готового бюста.

Напомним, первая инициатива установки бюста Иосифа Сталина вызвала широкий общественный резонанс и нашла множество негативных откликов: орловцы начали заявлять, что Сталин — кровавый тиран, а не великий вождь. Противниками была создана интернет-петиция. Позже губернатор Орловской области Вадим Потомский, комментируя установку памятника Ивану Грозному, отказался ставить их в один ряд с «великим державником» и заявил: «Это не значит, что мы сейчас пойдем ставить памятник Сталину».