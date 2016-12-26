В ОГИК почтили память погибших в авиакатастрофе орловцев

Траурный митинг состоялся 26 декабря.

В Орловском государственном институте культуры состоялся митинг памяти четырех выпускников вуза, погибших 25 декабря при крушении ТУ-154, который летел в Сирию. Напомним, на борту находились выпускники кафедры хорового дирижирования Борис Сулейманов, Дмитрий Литвяков, Аркадий Узловский, а также выпускница кафедры хореографии Надежда Марченкова. В митинге приняли участие власти города и области, руководство и студенты вуза. К фотографиям земляков были возложены цветы.

— От имени жителей Орловской области и от себя лично выражаю глубокое соболезнование всем родным и близким погибших в авиакатастрофе над Черным морем, — сказал глава региона Вадим Потомский. — Мы разделяем всю боль и горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с вами. Семьям погибших орловцев будет оказана вся необходимая поддержка.