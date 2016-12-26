В Орле пьяные коммунальщики попали на видео

Странные действия сотрудников орловской «Спецавтобазы» удивили пользователей соцсетей.

Видеозапись с говорящим названием «На них держится земля русская» была опубликована в сообществе «Орел Live» в соцсети «ВКонтакте». Судя по обстановке, происходит всё на улице Карачевской. Действия двух мужчин в спецодежде на ней можно назвать как минимум странными.



Неустойчиво стоящий на ногах сотрудник «Спецавтобазы» пытается закрыть дверь рабочего ЗИЛа, падает и не может подняться. К нему подходит второй и начинает тащить товарища за ногу, но сам теряет равновесие и оказывается на тротуаре рядом с коллегой, при этом не оставляя попыток поднять его.

Утверждать, что именно побудило мужчин совершать такие нехарактерные для сотрудников коммунальных служб телодвижения, точно невозможно. Однако можно предположить, что оба напились прямо в рабочую смену. Если это так, то удивительно: как в таком состоянии один из них смог вести грузовой автомобиль? В любом случае мужчин наверняка ждет серьезный разговор с директором «Спецавтобазы» Владимиром Достоваловым. И им придется объяснить свои действия.