В Орловской области в 2016 году утонули 33 человека

Цифру озвучил глава регионального МЧС Александр Новиков на брифинге.

По данным спасателей, за истекшие дни 2016 года на водоемах Орловской области погибли 33 человека, спасти удалось четырех. Большинство трагедий пришлось на летний период — вода унесла жизни 20 человек, трое выжили благодаря сотрудникам МЧС. К началу купального сезона на территории Орловской области оборудованы 39 пляжей.