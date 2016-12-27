Новые подробности «дела на автовокзале»: видео из патрульной машины

Сайт «Орлец» опубликовал видеозапись с регистратора гаишников.

Скандальное «дело на автовокзале», в ходе которого поссорились девушка Лариса и двое сотрудников ГИБДД, набирает обороты. В интернете опубликована та самая видеозапись, о которой так много говорили обе стороны. Гаишники поворачивают с Комсомольской и проезжают по троллейбусному кольцу. Впереди видят Ларису, которая завершает переход, и зеленый сигнал светофора для себя (соответственно, красный для нее — прим. ред.).

Но вместе с тем в короткой записи есть несколько любопытных моментов. Во-первых, за несколько секунд до задержания Ларисы прямо перед патрульной машиной, нарушая правила дорожного движения, перебегает дорогу женщина, однако полиция никак не реагирует на нее. А за Ларисой по переулку Маслозаводскому едет фура «Магнита», о которой говорил правозащитник Дмитрий Краюхин. Она тоже завершает движение.

К слову, по информации Краюхина, преследование Ларисы за нарушение ПДД прекращено. То есть, в госавтоинспекции признали, что девушка соблюдала правила. Теперь она — фигурант уголовного дела за избиение полицейского, который задержал ее… за правонарушение, которого не было.

История продолжается.