Новые подробности «дела на автовокзале»: видео из патрульной машины

Сайт «Орлец» опубликовал видеозапись с регистратора гаишников.
Скандальное «дело на автовокзале», в ходе которого поссорились девушка Лариса и двое сотрудников ГИБДД, набирает обороты. В интернете опубликована та самая видеозапись, о которой так много говорили обе стороны. Гаишники поворачивают с Комсомольской и проезжают по троллейбусному кольцу. Впереди видят Ларису, которая завершает переход, и зеленый сигнал светофора для себя (соответственно, красный для нее — прим. ред.).
Но вместе с тем в короткой записи есть несколько любопытных моментов. Во-первых, за несколько секунд до задержания Ларисы прямо перед патрульной машиной, нарушая правила дорожного движения, перебегает дорогу женщина, однако полиция никак не реагирует на нее. А за Ларисой по переулку Маслозаводскому едет фура «Магнита», о которой говорил правозащитник Дмитрий Краюхин. Она тоже завершает движение.
К слову, по информации Краюхина, преследование Ларисы за нарушение ПДД прекращено. То есть, в госавтоинспекции признали, что девушка соблюдала правила. Теперь она — фигурант уголовного дела за избиение полицейского, который задержал ее… за правонарушение, которого не было.
История продолжается.
ДэПэСам всего лишь надо извиниться перед Ларисой, а Ларисе перед ДэПэСами! И все, хватит мусолить!
менты опупели уже
на 15 суток ее!!!! Не хрен руки распускать!! Если не виновна-нечего бояться! Могла бы в патрульке обяснить! А то как бешеная обезьяна кидается на полицейских!
В ряде штатов США в конституциях сказано примерно следующее: если вы столкнулись с любыми посягающими на вас действиями, вы вынимаете свой 38-й калибр и защищаете себя сами…
3 года колонии! Минимум!
А что с фурой «Магнита», которая, выходит, ТОЖЕ едет на красный?!
И где сама Лариса-то на видео? Только другая тетка-нарушительница, так? И вообще, это запись от ТОГО числа? Где продолжение — само видео подхода инспектора, начала разговора?
Кстати, сравните: где стоит машина на ФОТО и где она припарковалась на видео? Это совсем разные точки. Эксперта в студию!
интересно как сотрудник дпс отстегнул ремень безопасности. или он вместе с ним вышел))