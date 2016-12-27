Орловцы заплатили на 1,6 млрд рублей налогов больше, чем год назад

Налоговая служба подвела итоги работы за 11 месяцев.

Как сообщили в пресс-службе управления ФНС, в Орловской области за 11 месяцев 2016 года в бюджеты всех уровней поступило более 20,4 млрд рублей налогов, сборов и других обязательных платежей. Из них в территориальный бюджет поступило более 15,3 млрд рублей. Это на 11,6 процента или на 1,6 млрд рублей больше, чем за январь-ноябрь 2015 года. Поступления от налога на доходы физических лиц превысили 7,3 млрд рублей.

— За счет данного налога сформировано 47,6 процентов доходов территориального бюджета, — подчеркнули в УФНС. — В разрезе основных видов налогов рост поступлений обеспечен по налогу на прибыль на 39,9 процента (плюс 1 млрд рублей), по НДФЛ — на 4,1 процента (плюс 284,5 млн рублей), по налогу на имущество организаций — на 23,1 процента (плюс 329 млн рублей) и по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, — на 11,2 процента (плюс 91,2 млн рублей).

В федеральный бюджет перечислено около 5,1 млрд рублей. Это на 6,6 процента или на 314,5 млн рублей выше уровня аналогичного периода 2015 года. Основным источником доходов федерального бюджета является НДС, поступления которого составили около 4,3 млрд рублей.