В Орловской области введут единые коммунальные нормативы

Губернатор утвердил план поэтапного перехода к единым нормативам в ЖКХ.

Глава региона Вадим Потомский определил крайнюю дату завершения так называемого переходного периода в ЖКХ. Согласно подписанному им постановлению, до 31 декабря 2019 года Орловская область должна перейти к установлению единых нормативов потребления коммунальных услуг.

Сейчас они утверждаются для различных муниципальных образований исходя из местных реалий. По нормативам рассчитываются не только тарифы, но и бюджетные компенсации, право на которые имеют малоимущие граждане.

С 2020 года нормативы будут едиными для всего региона. Речь идет о потреблении коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению. Для расчета нормативов будет использована информация, предоставленная ресурсоснабжающими организациями по каждому муниципальному образованию.