Представлен план оптимизации маршрутных перевозок в Орле

Список мероприятий утвердила администрация города.

Перечень мероприятий является частью документа планирования регулярных перевозок в Орле на 2017 год, утвержденного администрацией города. Главными задачами на будущий год власти видят «формирование оптимальной маршрутной сети и проведение публичных процедур». Под процедурами подразумевается проведение конкурсов для перевозчиков. Кроме того, будут внесены изменения в реестр маршрутов регулярных перевозок.

В частности, до 10 января 2017 года в него включат автобусный маршрут по регулируемому тарифу № 29 «Ул. Ливенская — Мегакомплекс ГРИНН». С 28 апреля с нерегулируемого тарифа на регулируемый пеереейдут маршруты: № 12 «Автовокзал — ул. Цветаева», № 28 «Мегакомплекс ГРИНН — ул. Цветаева», № 47 «Госуниверситет-УНПК — переулок Южный», № 48 «Госуниверситет-УНПК — переулок Южный» и № 60 «Веселая слобода — Железнодорожный вокзал».

Для нескольких маршрутов изменят схему движения. Соответствующие поправки будут внесены в реестр до 10 января. Например, в маршрут № 8 «Мегакомплекс ГРИНН — Наугорское шоссе» будет включено движение по улице Часовой и переулку Восход; в маршрут № 10 «ОАО «Северсталь-метиз — Наугорское шоссе» — движение по улицам Космонавтов и Бурова.

Из маршрутов № 16 «Ул. Планерная — ОАО «Северсталь-метиз» и № 18 «Ул. Планерная — ул. Гайдара» исключат движение по улицам Бурова, Космонавтов и Лескова. Движение по маршруту № 22 «Тубдиспансер — станция Лужки» будет продлено до школы № 50, а по маршруту № 34 «Санаторий «Лесной» — Мегакомплекс ГРИНН» — до ОАО «Северсталь-метиз».