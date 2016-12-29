Орловчанка отсудила 50 тысяч рублей за перелом ноги у супермаркета

Собственник здания выплатил ей компенсацию морального вреда.

Жительница села Сосково добилась выплаты 50 тысяч рублей за то, что сломала ногу на неочищенных порожках «Пятерочки», сообщили в пресс-службе Орловского областного суда. Неприятный инцидент случился 2 декабря 2015 года — тогда женщина, отправляясь за покупками, поскользнулась на порожках и сломала ногу. Новый год и еще два месяца она провела на больничном.

После восстановления женщина обратилась в суд с иском к собственникам здания торгового центра братьям Ямпольским, а также к ЗАО «Торговый дом «Перекресток», который брал помещения в аренду.

— При разрешении спора судом были исследованы положения договора аренды, а также приложения к договору аренды, согласно которым порог входной группы в торговый центр не входит в состав помещения, переданного в аренду ЗАО «Торговый дом «Перекресток» и не относится к территории уборки арендатором, — пояснили в суде.

Компенсация в размере 50 тысяч рублей была взыскана с братьев Ямпольских. Орловчанка с суммой не согласилась и подала апелляцию в областной суд, которая, впрочем, результатов не дала — согласно договору аренды, за порожками действительно должен был следить собственник. Большего добиться женщине не удалось.