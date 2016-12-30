В Орле из-за винегрета чуть не сгорела квартира

К счастью, обошлось без жертв и даже без материального ущерба.

Жительница квартиры в многоэтажке на улице Андрианова в Орле едва не лишилась квартиры из-за новогоднего винегрета. Как сообщает корреспондент «ОрелГрада», сегодня, 30 декабря, около 16 часов пожарные получили сообщение о сильном задымлении в доме. До хозяев квартиры, из которой шел дым, соседи достучаться не могли. Приехав на место, спасатели были уже готовы взламывать запертую дверь, но хозяйка квартиры успела прибежать с ключами.

Оказалось, что женщина готовилась к Новому году — на плите стояли ингредиенты для винегрета. Хозяйка ушла из дома и наказала родственникам выключить газ, но они ушли и забыли сделать это. Пища подгорела, и квартира начала задымляться. К счастью, обошлось без серьезного материального ущерба. Кошка, находившаяся в жилище, тоже осталась жива.

Спасатели отмечают, что за последние два дня резко участилось количество вызовов, связанных с подгоранием пищи — в день приходится выезжать по 3-4 раза. Поэтому сотрудники МЧС просят орловцев быть внимательнее и следить за газовыми и электрическими плитами.