В Орловской области установили тариф на капремонт на 2017 год

В наступающем году орловцы, как и в 2016-м, будут платить взносы на капремонт многоквартирных домов в размере 6,60 рублей за один квадратный метр в месяц. Постановление подписал исполняющий обязанности председателя правительства региона Александр Бударин. Документ опубликован на официальном сайте Орловской области.

Напомним, среди чиновников ходила идея увеличить эту сумму на 30 копеек — мысль высказывал глава департамента строительства и ЖКХ Константин Павлов депутатам облсовета. На следующей после этого планерке Вадим Потомский послал его за экономическим обоснованием и, не найдя повода повышать тариф, запретил это делать. Мотивация такова — средства за 2015 и 2016 еще не освоены.