В Орловской области ограничили использование пиротехники

В регионе ввели особый противопожарный режим.

Постановление об этом подписал исполняющий обязанности главы Орловской области Александр Бударин. Он распорядился установить на территории Орловской области особый противопожарный режим. В частности, введен запрет на использование пиротехнических изделий на объектах муниципальной собственности. Управлению МВД по Орловской области и Главному управлению МЧС рекомендовано провести совместные рейды и проверки мест хранения и реализации пиротехнической продукции.

Кроме того, Бударин распорядился провести дополнительную работу по выявлению мест проживания граждан, злоупотребляющих алкогольными напитками и ведущих антиобщественный образ жизни – для постановки их на учет и проведения профилактической работы. Также постановление предписывает ответственным должностным лицам «организовать проведение превентивных мероприятий с лицами, ведущими асоциальный образ жизни, злоупотребляющими спиртными напитками и наркотическими средствами, без определенного места жительства с целью предотвращения ими действий, способствующих возникновению пожаров».