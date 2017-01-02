В Орле призвали вернуть прямые выборы районных глав

02.01.2017 Новости

Инициативу выдвинула «Партия народной свободы».

Произошло это на заседании Избирательной комиссии Орловской области. Представители Совета регионального отделения Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) подали ходатайство о регистрации его в качестве инициативной группы по проведению референдума. Они предлагают принять региональный закон о порядке избрания глав городских округов и глав муниципальных районов.

Суть инициативы заключается в том, что глав должны определять «на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании». То есть авторы призывают вернуть прямые выборы в муниципалитеты. Напомним, что сейчас действует довольно сложная система, при которой жители напрямую главу не выбирают.

Это делают местные депутаты, назначая на высокий пост коллегу из своих рядов. Как сообщили в облизбиркоме, ходатайство с приложенными к нему документами принято. В ближайшее время оно будет направлено для рассмотрения в Орловский областной Совет народных депутатов.


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