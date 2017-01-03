В Орловской области бюджетные средства поищут под землей

В регионе проведут переоценку запасов полезных ископаемых

В Орловской области стартовала реализация трехлетней целевой подпрограммы «Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы». Она является частью программы охраны окружающей среды. В ее рамках планируется переоценить природные запасы. В результате к 2020 году должно увеличиться количество содержащих общераспространенные полезные ископаемые участков недр, подготовленных для лицензирования, и участков недр с переоцененными запасами минерального сырья.

«Ежегодные поступления в доход бюджета Орловской области финансовых средств от реализации управленческих решений в сфере недропользования планируются в сумме не менее 2 млн рублей, — говорится в преамбуле к программе. — Обеспечение прироста запасов и прогнозных ресурсов основных видов общераспространенных полезных ископаемых запланировано в объеме 5 млн кубометров».

По данным правительства региона, Орловская область обладает значительными минерально-сырьевыми ресурсами. На ее территории выявлено и разведано 324 месторождения и отдельных участка 16 видов полезных ископаемых, в том числе: 1 месторождение железных руд, 93 месторождения 12-ти видов неметаллических полезных ископаемых, 78 — торфа (площадью более 10 га), 147 месторождений и отдельных участков пресных и 5 — минеральных подземных вод.

В то же время специалисты считают, что минерально-сырьевой комплекс Орловской области малоэффективен и представляет собой недостаточно развитый сектор экономики, значение которого недооценено.