Названы причины банкротства фабрики «Орел-АЛРОСА»

Арбитражный суд обнародовал решение по нашумевшему делу.

Иск был подан акционерной компанией АК «АЛРОСА», зарегистрированной в Республике Саха (Якутия). Она просила признать банкротом свою «дочку» — ООО «Орел-АЛРОСА». В суде был представлен отчет, из которого следует, что восстановить платежеспособность орловской фабрики невозможно. Представитель трудового коллектива выступил против удовлетворения ходатайства. По его мнению, на предприятии еще можно ввести процедуру оздоровления. Однако суд иск удовлетворил.

Кратко история такова. В июне 2016 года АК «АЛРОСА» обратилась в арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании ООО «Орел-АЛРОСА» несостоятельным. Требования признали обоснованными и на фабрике ввели процедуру наблюдения. Временным управляющим был утвержден Тимур Халиуллин. Поскольку производство было возбуждено по заявлению кредитора, проверка на фиктивное банкротство не проводилась. Впрочем, временный управляющий в суде заявил об отсутствии признаков преднамеренного банкротства.

При этом он указал, что «им была выявлена сделка, не соответствующая рыночным условиям и причинившая реальный ущерб должнику в денежной форме (по отчуждению автомобиля)». Подробности раскрыты не были. Из представленного анализа финансового состояния следует, что орловская фабрика находится в тяжелом положении, платежеспособность — на низком уровне, собственный капитал и резервы отсутствуют.

Положение за анализируемый период неуклонно ухудшалось — на предприятии отсутствует прибыль, что свидетельствует о невозможности анализа безубыточной деятельности, сказано в отчете. Надо отметить, что фабрика не работает с сентября. В финансовом анализе сделаны следующие выводы: восстановление платежеспособности должника невозможно; целесообразно введение процедуры конкурсного производства.

Арбитраж согласился с этими выводами, признал ООО «Орел-АЛРОСА» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Тимур Халиуллин. Отчет о результатах проведения конкурсного производства с приложением документов, подтверждающих продажу имущества и погашение требований кредиторов, он должен представить в суд не позднее 13 июня 2017 года.