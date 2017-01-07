Спецслужбы Орловской области переведены на усиленный режим из-за холодов

Первый вице-губернатор Александр Бударин дал поручение дежурным, аварийно-спасательным, ремонтным и оперативным службам быть готовыми к любым происшествиям, которые могут случиться из-за сильных морозов, сообщили в пресс-службе администрации региона.

— Необходимо усилить контроль за безопасностью движения на автодорогах, принять меры, направленные на поддержку людей, попавших под влияние низких температур, обеспечить пожарную безопасность в связи с высоким риском пожаров в период сильного похолодания, усилить контроль за работой объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, — говорится в поручении.

Напомним, что спасатели развернули на трассе М-2 «Крым» мобильный пункт обогрева. Впрочем, пока водители не воспользовались им еще ни разу.

Из-за холодов повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, ограничения работы транспорта, роста числа ДТП. На данный момент в Орле около -19°С, однако из-за ветра ощущается как -25°С. Такая температура продержится весь день и лишь к концу воскресенья начнет постепенно повышаться.