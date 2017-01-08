Орловские власти выдвинули предпринимателям жесткие требования

Утвержден порядок оказания господдержки орловским производителям.

Исполняющий обязанности главы Орловской области Александр Бударин утвердил «Порядок субсидирования части затрат, связанных с продвижением товаров собственного производства на внутренние и внешние рынки». Как следует из документа, финансовая поддержка будет оказываться за счет регионального бюджета представителям малого и среднего бизнеса, зарегистрированным на территории Орловской области и проработавшим тут не менее двух лет.

Это лишь один из критериев, которым должен соответствовать претендент на господдержку. Порядок предъявляет и другие, не менее жесткие требования. Так, уровень средней месячной зарплаты на предприятии должен составлять не менее двух минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации (МРОТ).

При этом не должно быть долгов перед работниками, а также просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам, подлежащим уплате в бюджеты всех уровней. Наличие исполнительных производств, открытых судебными приставами, автоматически лишит соискателя права претендовать на субсидию. Кроме того, предприятие не должно находиться в стадиях реорганизации, ликвидации или банкротства.

Некоторые требования содержат экономические индикаторы, которые многим могут закрыть доступ к господдержке. Субсидии будут предоставлять при условии выполнения в полном объеме некоторых обязательств. В частности, предприятие обязано на 25 процентов увеличить за год платежи по налогам прибыль организаций (для юрлиц) и на доходы физических лиц (для индивидуальных предпринимателей) и на 25 процентов увеличить объем производства. А общая сумма уплаченных за год налогов должна составлять не менее 10 млн рублей.

Добавим, что субсидии будут выдавать на конкурсной основе. Предприятие имеет право на ее получение не чаще 1 раза в 3 года.