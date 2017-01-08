Пожар в «Атолле». Всё, что известно

Возгорание в торговом центре «Атолл» в Орле в пристройке со стороны улицы Октябрьской началось 8 января в 19:00. Сработала сигнализация. Из здания валил густой дым, которым постепенно заволокло весь близлежащий квартал. По определенным данным, пожар начался с 3 этажа и перешел на крышу.

На место приехали все силы МЧС города Орла. 2 человека пострадали из-за дыма, им была оказана медицинская помощь. По данным спасателей, 40 человек было эвакуировано. Погибших нет.

По состоянию на 20:20 известно, что основному торговому помещению «Атолла» огонь не угрожает.

МЧС просило «Водоканал» поднять давление воды, поскольку текущего не хватает для борьбы с огнем. Тушение пожара продолжается. По прогнозам МЧС, пожар будет полностью потушен к 23:00.