В Орле загорелась крыша «Атолла»

Как сообщает корреспондент «ОрелГрада», в районе 19 часов 8 января в Орле загорелась крыша торгового центра «Атолл» со стороны улицы Октябрьской. Сейчас район сильно задымлен. Людей из здания эвакуировали; внутрь зашли три звена газодымозащиты, они нашли оставшихся в «Атолле» людей и выводят их наружу. О количестве пострадавших неизвестно. Здание полностью обесточено. Открытого возгорания нет. Пожарные проливают здание.

Подробности уточняются. По улице Тургенева перекрыто движение. На место приехали скорая и полиция. От МЧС работает 12 человек и 11 единиц техники.