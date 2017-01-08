В Орловской области проверят безопасность плотин

КСП оценит эффективность расходования выделенных на это средств.

Как стало известно «ОрелГраду», Контрольно-счетная палата Орловской области в первом квартале 2017 года проведет проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на 2013-2016 годы». Впрочем, контрольное мероприятие охватит период 2015-2016 годов. Аудиторы выборочно посетят организации, ставшие участниками данной программы.

Кстати, недавно правительство региона продлило срок действия данного документа до 2020 года. Согласно ему, всего на нее должно быть выделено 42 миллиона рублей. Их должно хватить на капремонт 12 плотин. Согласно отчетам, 23,6 миллиона рублей были потрачены на капремонт плотин в селе Ретяжки Кромского района и в селе Бородино Дмитровского района.

В целом на территории Орловской области насчитывается 555 гидротехнических сооружений. Из них 288 плотин являются бесхозяйными, а 131 требует капитального ремонта.