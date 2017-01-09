Под Орлом вор украл еду и алкоголь из магазина

Полицейские быстро вычислили преступника.

В Кромском районе сотрудники УМВД раскрыли кражу алкоголя и продуктов из деревенского магазина, сообщили в пресс-службе ведомства. Первой хищение заметила продавщица, пришедшая утром на работу. Она увидела выставленное стекло на одном из окон и следы на снегу под ним.

Оперативники опросили очевидцев и местных жителей, а также сняли следы обуви. Всё это помогло вычислить 34-летнего жителя той же деревни.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное изъято, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.