В мэрии Орла отчитались об очистке спальных районов от снега

По словам чиновников, работа организована «в круглосуточном режиме».

9 января на дорогах областного центра работает 39 единиц техники «Спецавтобазы», сообщили в администрации Орла. Уборкой занимаются 14 комбинированных дорожных машин, 4 погрузчика, 7 самосвалов. Тротуары и остановки убирают почти 150 человек и 6 единиц техники.

За праздники с улиц города вывезли около 2 тысяч кубометров снега, высыпали на дороги 2,3 тысячи тонн пескосоляной смеси. Также коммунальщики заявили об организации работы по расчистке внутриквартальных проездов и окраин города. Напомним, что жители города жаловались на обратное.