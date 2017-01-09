В Орловской области создали еще одно казенное учреждение

Его штат станет самым маленьким в регионе.

Распоряжение подписал исполняющий обязанности главы региона Александр Бударин. Любопытно, что документ был подписан еще 30 декабря 2016 года, однако официально его опубликовали только 9 января. Согласно ему, с 1 января 2017 года создано казенное учреждение «Аппарат Общественной палаты Орловской области». Предельная штатная численность работников ограничена всего тремя единицами.

Основной целью деятельности определено «организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты Орловской области». Зарплату сотрудники будут получать из казны региона.

Основанием для создания нового учреждения названа реализация положений федерального закона от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов РФ». Добавим, что роль учредителя Александр Бударин возложил на департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области.