Жители Орла жалуются на неубранные от снега улицы

А общественники беспокоятся, что из-за этого кто-то может погибнуть.

Как сообщили в общественном движении «Без Ям Орловщина», жители областного центра беспрерывно сообщают о бездействии коммунальщиков в плане уборки снега с улиц города. Особенно это касается проездов внутри кварталов в районе «Звездного», «Зареченского» и «Новой Ботаники».

— Если центральные улицы еще хоть как-то убираются от снега, то внутриквартальные проезды не чистятся даже там, где ходит общественный транспорт. У нас только один вопрос к администрации г. Орла и руководству МУП «Спецавтобаза»: если в муниципальном контракте на уборку внутриквартальных проездов предусмотрены денежные средства, то почему они не убираются? — задаются вопросом «безъямовцы».

По мнению общественников, бездействие коммунальных служб может привести к смертельному исходу, если из-за заснеженной дороги к кому-то не доедет пожарная машина или карета «скорой».