Сроки сдачи орловского манежа сдвинулись до февраля

Ранее председатель спорткомитета облсовета Олег Кошелев заявлял, что «никаких проблем быть не должно».

Орловский легкоатлетический манеж не успели сдать к 25 декабря, сообщил «ОрелСпорту» его директор Дмитрий Шатохин. Примечательна причина срыва сроков — ремонт манежа продлен… из-за рождественских праздников.

— Часть компонентов для покрытия поставляются напрямую из Германии. В конце декабря там начались рождественские каникулы, и нам пришлось все перенести. Все до конца привезли все только сейчас, — цитирует издание Шатохина, который затруднился назвать точную дату открытия.

В феврале 2017 года на базе манежа должны пройти два турнира — Чемпионат России по стрельбе из лука и всероссийские легкоатлетические соревнования имени Валентины Тихомировой. Однако их перенос в другое место или по срокам не исключен.

В ноябре на базе Орловского легкоатлетического манежа прошло выездное заседание комитета облсовета по образованию, культуре и спорту. Тогда депутаты остались довольны ходом реконструкции, а председатель комитета Олег Кошелев заявлял, что никаких проблем возникнуть не должно.