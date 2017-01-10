В новом году орловские гаишники поймали 100 пьяных водителей

Все дела будут переданы в суд.

За первые 10 дней 2017 года сотрудники ГИБДД по Орловской области выявили 100 фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ведомстве. Напомним, что во время новогодних праздников госавтоинспекция проводила сплошные проверки и искала тех, кто сел за руль после приема горячительных напитков.

— Все составленные материалы в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения и принятия решения, — сообщили в ГИБДД.

За пьяную езду водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет, а за повторное управление в состоянии опьянения автолюбителям могут назначить штраф от 200 000 до 300 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.