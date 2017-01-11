ФК «Орел» потерял профессиональный статус

Клуб официально перешел в любительскую лигу.

Футбольный клуб «Орел» официально снялся с Первенства России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ второго дивизиона. Ответ исполняющего обязанности начальника управления физической культуры и спорта Орловской области Александра Савоськина опубликован на сайте «ОрелСпорт». В документе говорится, что «вынужденное решение» было принято в связи «с существенным уменьшением финансирования».

Чиновник также отметил, что переход ФК «Орел» в любители не повлияет на подготовку детей в ДЮСШ и СДЮСШОР города Орла. Исходя из ответа Савоськина, понижение в классе позволит «сформировать футбольную команду из орловских воспитанников», которая «будет способна решать высокие спортивные задачи».

Впервые о возможной потере профессионального статуса ФК «Орел» стало известно в конце ноября. Тогда в интервью «ОрелГраду» начальник управления спорта Орловской области Александр Муромский заявил, что траты на футбольный клуб были больше, чем на остальные 80 спортивных федераций Орловской области. Привлечь внебюджетные источники финансирования не удалось.