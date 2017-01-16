Администрация: снег в Орле убирается в усиленном режиме

В городе снова отчитываются о работе по уборке снега.

По сообщению пресс-службы администрации города Орла, 15 января, в сильный снегопад, во дворах областного центра работали 653 дворника и 24 единицы техники. В результате проверки инспекторами муниципального жилищного контроля было установлено, что 20 дворов не убирались вообще. Впрочем, судя по отзывам орловцев в соцсетях и в комментариях на «ОрелГраде», эта цифра не близка к реальности.

От «Спецавтобазы» ночью работали 37 единиц техники, сегодня днем — 35. За выходные из города вывезено 620 кубометров снега.

— В первую очередь убирались центральные улицы, по которым проходят маршруты пассажирского транспорта. На улицах Машкарина, Саханская, Русанова, Гагарина, Поселковая, Брестская, Горького, Салтыкова-Щедрина, на Лужковском мосту работали грейдеры, которые расширяли дорогу от снежных наносов по обочинам дорог, — сообщили в мэрии.