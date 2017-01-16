Администрация: снег в Орле убирается в усиленном режиме

В городе снова отчитываются о работе по уборке снега.
По сообщению пресс-службы администрации города Орла, 15 января, в сильный снегопад, во дворах областного центра работали 653 дворника и 24 единицы техники. В результате проверки инспекторами муниципального жилищного контроля было установлено, что 20 дворов не убирались вообще. Впрочем, судя по отзывам орловцев в соцсетях и в комментариях на «ОрелГраде», эта цифра не близка к реальности.
От «Спецавтобазы» ночью работали 37 единиц техники, сегодня днем — 35. За выходные из города вывезено 620 кубометров снега.
— В первую очередь убирались центральные улицы, по которым проходят маршруты пассажирского транспорта. На улицах Машкарина, Саханская, Русанова, Гагарина, Поселковая, Брестская, Горького, Салтыкова-Щедрина, на Лужковском мосту работали грейдеры, которые расширяли дорогу от снежных наносов по обочинам дорог, — сообщили в мэрии.
Наконец-то чистый город! От лица жителей Орла благодарим Спецавтобазу!
Ты что не одекватный??? где чистый город???? Центра какие растаяли или где??? Я те грамоту дам лично если ты сможешь проехать к центральному входу 72 садика!!
пешком пройти несколько десятков метров не судьба? обленились люди ой как обленились
Дворовая территория возле ул. Родзевича-Белевича 8 вообще не убиралась!!!
В усиленном режиме работают только перед администрацией на пл. Ленина!!! Сегодня проезжала по мостам, в т.ч. по лужковскому — стыд и позор за такую уборку! все мосты — места повышенной опасности завлены снегом, сужены до безобразия, Наугорка — засыпана, причем дальше кольца не убирают в принципе! И так по всему городу!!! Спасибо спецавтобазе говорить не за что!!! Лучше отдать уборку снега в частные руки!
ЖКХ уже в частных руках. из 80 с лишним управляющих компаний только одна муниципальная. Вы там видите что-то позитивное?
Убирают где? Возле администрации? А вот одна из центральных улиц Московская вся в снегу. Как впрочем и Октябрьская и Комсомольская и прилегающие к ним. Про обочины вообще молчим. Вчера с 20.00 снег уже прекратился. Редко где работали дворники.А техника чистила площадь Ленина. Видно там проходит кокой то особый маршрут пассажирского транспорта, раз её чистят с таким усердием.
Московское шоссе, Московская, Комсомольская от снега очищены. Это вы зря. Были очищены уже в семь утра…
А вы правы эти улицы и очищены от снега, а остальные!! Дублирующая улица комсомольской, вдоль дома 282, с двух полосного движения образовалось одно полосное!!! перечислять можно очень долго! Но радует одно, что хоть техника стала видна в городе!! Но как бездарно они чистят!!! Без руководителя((( для галочки был и ладно!
Если Вы считаете дороги, почищенные в середине проезжей части,очищенными, то можно считать, весь город в порядке. А обочины почему не убирают? Проезжая часть сужена, из транспорта выйти не возможно, остановки завалены снегом с жижей.Вот это порядок.
Это для того что бы наша власть, смотря на работу грейдеров под окном, представляла что в таком же духе убирается и весь город. Я только вчера писал в комментах что уже в понедельник спецавтобаза будет докладывать властям, как они ударно работали, так оно и получилось. Я уже за годы наблюдения, могу предсказать действия нашей власти. Хотя что её предсказывать, то что прогнило, никогда не оздоровить и невылечить. Что интересно, с каждым годом становится всё хуже и хуже, и что будет дальше неизвестно. Опозорились на годовщину города, обложались с ремонтом дорог, сейчас обложались с уборкой города и что будет дальше? Где контролирующие органы, где, мною лично не уважаемая, партия ЕР? Где? Где? Где?
Чиновники живут в параллельной реальности — у них там и доходы высокие, и пенсии не хилые, и все работает «в усиленном режиме».
Хороший хозяйственник не заседания бы посещал,а разбирался бы на месте,объехал бы районы и проверил работу по очистке города от снега. После этого можно уже и оценивать работу или хвалить, или вставлять по первое число. Это касается и глав администраций районов города,они то ,чем занимаются?
Полный пилец, везде снежная каша.
Малая Советская Энциклопедия 1932 год, стр.170. Экономическая политика.
Механизм капиталистического воспроизводства сам по себе (до определенного момента) приводит к развитию капиталистических отношений. Методами прямого насилия (нередко прикрываемого вывеской демократии) гос.власть буржуазии,удерживает в подчинении, в порабощении пролетариат и основные массы крестьянства. Она охраняет капиталистическое общество от потрясений вытекающих из роста классовых противоречий, противопоставляя угнетенным массам всю силу госаппарата.
Вот не помню, был ли год, когда с уборкой города было хуже, чем сейчас?
А пока зима не самая снежная. Убирают снег строительной и сельхозтехникой, совсем неразумно, где же снегоуборщики??? Идиоты вместо уборки посыпают снег песком и солью, думают, что он сам растает. В результате скользкая каша даже на центральных дорогах и сужение проезжей части на 20-25%.
Нет в городе власти способной вроде простое дело сделать — обеспечить своевременную уборку снега на дорогах и во дворах! Неужели эти люди смогут решать более серьезные проблемы города???