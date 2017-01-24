Орловская область сократит свои долги перед банками

24.01.2017 Новости

Правительство региона утвердило долговую политику до 2020 года

Как следует из постановления правительства, долговая политика является частью бюджетной политики, поскольку управление госдолгом непосредственно связано с бюджетным процессом. Финансовые обязательства учитываются при верстке бюджета. Долговая политика на 2017-2019 годы «направлена на поддержание объема долговой нагрузки на областной бюджет на экономически безопасном уровне, а также на поэтапное сокращение государственного долга».

Кстати, сейчас он составляет около 15,8 миллиарда рублей, что сопоставимо с объемом собственных доходов региональной казны. А это уже не безопасный уровень. Основными задачами долговой политики Орловской области заявлены оптимизация структуры госдолга для минимизации стоимости его обслуживания и поэтапное сокращение доли обязательств по коммерческим кредитам.

Согласно документу, к 1 января 2018 года доля банковских займов в общей структуре госдолга не должна превышать 60 процентов от величины собственных доходов областного бюджета, к 1 января 2018 и 2019 годов – не более 50 процентов. Ограничит правительство и расходы на обслуживание долга – они не должны превышать 10 процентов общих расходов казны за счет средств, полученных из собственных источников.


Орелград. 2017 год

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