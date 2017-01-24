Орловская семья назвала своего сына Рональдо

Управление ЗАГС зарегистрировало несколько новорожденных с экзотическими именами.
Как сообщили в пресс-службе губернатора, в 2016 году в Орловской области родились 8376 малышей. Среди них было 90 двоен и даже две тройни. Самыми популярными стали имена Артем, Иван, Дмитрий, Мария, Виктория, Софья. Вместе с тем некоторые родители выбрали нестандартный путь выбора имени своему ребенку, и теперь в Орловской области есть свой Рональдо. Очевидно, его родители — большие поклонники футбола и фанаты лучшего игрока 2016 года Криштиану Роналду, который выиграл Лигу Чемпионов в составе мадридского «Реала», а вместе со сборной Португалии стал триумфатором Чемпионата Европы.
Помимо Рональдо, на Орловщине появились Ермак, Лорс, Евсей, Ратибор, Данислав, Аделина-Любовь, Митра, Оливия, Мадонна, Силеста. В 2016 году 4551 пара соединила себя узами брака. Развелись 3236 семей.
Не очевидно, есть еще один Рональдо, в свое время был легендой
Если РОНАЛЬДО, то это в честь нападающего «Интера», «Реала» и сборной Бразилии конца 90-х-начала 2000-х.
У португальца фамилия пишется во всех изданиях как РОНАЛДУ