Орловская семья назвала своего сына Рональдо

Управление ЗАГС зарегистрировало несколько новорожденных с экзотическими именами.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, в 2016 году в Орловской области родились 8376 малышей. Среди них было 90 двоен и даже две тройни. Самыми популярными стали имена Артем, Иван, Дмитрий, Мария, Виктория, Софья. Вместе с тем некоторые родители выбрали нестандартный путь выбора имени своему ребенку, и теперь в Орловской области есть свой Рональдо. Очевидно, его родители — большие поклонники футбола и фанаты лучшего игрока 2016 года Криштиану Роналду, который выиграл Лигу Чемпионов в составе мадридского «Реала», а вместе со сборной Португалии стал триумфатором Чемпионата Европы.

Помимо Рональдо, на Орловщине появились Ермак, Лорс, Евсей, Ратибор, Данислав, Аделина-Любовь, Митра, Оливия, Мадонна, Силеста. В 2016 году 4551 пара соединила себя узами брака. Развелись 3236 семей.