В Орловской области установят новый размер минимальной зарплаты

Решение было принято на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Минимальная заработная плата в Орловской области в 2017 году составит 10 тысяч рублей в месяц, сообщили в пресс-службе губернатора. Решение будет действовать на все организации и ИП — исключение составят лишь компании и фирмы, которые финансируются из бюджетов. Подписание документа планируется в ближайшее время.

Соглашение было достигнуто на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В администрации области отметили, что минимальный размер зарплаты обсуждался весь прошлый год.