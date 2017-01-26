В Орловской области установят новый размер минимальной зарплаты

26.01.2017 Новости

Решение было принято на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Минимальная заработная плата в Орловской области в 2017 году составит 10 тысяч рублей в месяц, сообщили в пресс-службе губернатора. Решение будет действовать на все организации и ИП — исключение составят лишь компании и фирмы, которые финансируются из бюджетов. Подписание документа планируется в ближайшее время.

Соглашение было достигнуто на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В администрации области отметили, что минимальный размер зарплаты обсуждался весь прошлый год.


17 комментария В Орловской области установят новый размер минимальной зарплаты

  1. Ни один из руководителей областей сегодня не сделал такого заявления. Наш единственный в России поднял минимальную зарплату. Теперь покупательская способность возрастет многократно! Появится устойчивый спрос на предметы роскоши. Всвязи с такими событиями на повестке дня будет стоять вопрос установки памятника Потомскому! Предварительно 67% населения выступают За!

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  2. Интересно,из какого кармана потомский будет доплачивать 2500р? Не из того же ОДН по воде и свету?

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  4. Даёшь эту зарплату губернатору, областному правительству и депутатам всех уровней!

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  6. Нянечки, воспитатели, медсестры и др. в пролете, так как раз нужно то наоборот делать, бюджетку в первую очередь подтягивать, а ИП-шников зачем душить последних они и так без оформления народ держат иначе не выжить физически.

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  10. Дурь какая-то. Никакая областная комиссия не имеет права вмешиваться в коммерческую деятельность организаций, включая систему и размер оплаты труда, кроме положений регулируемых на правительственном уровне. Почему губернатор заботится только о достойном уровне своего денежного довольствия и своей челяди, но не обеспечивает достойный уровень оплаты работников культуры, образования, медицины и пр.? Вот на этой комиссии Потомского первым и заслушать в присутствии СМИ и общественников.

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  11. В нашу градообразующую организацию и на 11500 никто не хочет идти работать, а куда-то на 10000 теперь побегут — смех, да и только!

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    • Градообразующее предприятие — это КАМАЗ в Набережных Челнах, а в Орле не было и нет НИКАКОЙ градообразующей организации. Вы, Алексей, о чем?

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