В Орловской области установят новый размер минимальной зарплаты

Решение было принято на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Минимальная заработная плата в Орловской области в 2017 году составит 10 тысяч рублей в месяц, сообщили в пресс-службе губернатора. Решение будет действовать на все организации и ИП — исключение составят лишь компании и фирмы, которые финансируются из бюджетов. Подписание документа планируется в ближайшее время.
Соглашение было достигнуто на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В администрации области отметили, что минимальный размер зарплаты обсуждался весь прошлый год.
Ни один из руководителей областей сегодня не сделал такого заявления. Наш единственный в России поднял минимальную зарплату. Теперь покупательская способность возрастет многократно! Появится устойчивый спрос на предметы роскоши. Всвязи с такими событиями на повестке дня будет стоять вопрос установки памятника Потомскому! Предварительно 67% населения выступают За!
146%
Зачем за пост человека, который несёт чушь, давать 146%?
Интересно,из какого кармана потомский будет доплачивать 2500р? Не из того же ОДН по воде и свету?
А бюджетники за 7500р. лапу пососут. ДА???!!!
Бюджетникам в июне прибавят — будет 7800, вот тогда заживут.
Даёшь эту зарплату губернатору, областному правительству и депутатам всех уровней!
Бюджетники с 2008 года сосут лапу. Скоро сосать нечего будет
Нянечки, воспитатели, медсестры и др. в пролете, так как раз нужно то наоборот делать, бюджетку в первую очередь подтягивать, а ИП-шников зачем душить последних они и так без оформления народ держат иначе не выжить физически.
А подоходний -13% в итоге 6500р или 6800р КРУТО ЗАЖИВЕМ
КОГДА НОРМАЛЬНО БУДУТ ПЛАТИТЬ БЮДЖЕТНИКАМ??????????? КОГДА НАВЕДУТ ПОРЯДОК
Требуем установить такую зарплату чиновникам!!!
Дурь какая-то. Никакая областная комиссия не имеет права вмешиваться в коммерческую деятельность организаций, включая систему и размер оплаты труда, кроме положений регулируемых на правительственном уровне. Почему губернатор заботится только о достойном уровне своего денежного довольствия и своей челяди, но не обеспечивает достойный уровень оплаты работников культуры, образования, медицины и пр.? Вот на этой комиссии Потомского первым и заслушать в присутствии СМИ и общественников.
Тут я с тобой согласен. Подпишусь под каждым словом.
В нашу градообразующую организацию и на 11500 никто не хочет идти работать, а куда-то на 10000 теперь побегут — смех, да и только!
Градообразующее предприятие — это КАМАЗ в Набережных Челнах, а в Орле не было и нет НИКАКОЙ градообразующей организации. Вы, Алексей, о чем?
год петуха наступил, главное прокукарекать.