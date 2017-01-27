В Орле подростки воровали инвалидные пандусы

После чего сдавали их в металлолом.
Жители многоэтажки на улице Раздольной задержали подростков, которые отрывали пандус в подъезде, и сдали воров полицейским, рассказали в пресс-службе УМВД по области. Трое парней 16 и 17 лет сознались в преступлении и рассказали, что успели украсть еще шесть пандусов. Краденое они сдавали в металлолом. Общий ущерб, нанесенный подростками, составил почти 60 тысяч рублей.
— По данным фактам следователи отдела полиции № 3 (по Северному району) УМВД России по г. Орлу возбудили уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Ведется следствие, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Сколько же таких дурней?… разломать социально-значимые конструкции на 10 т.р., чтобы сдать их на лом рублей за 600! Вот это бизнесмены!
Так воспитаны эти малолетние ублюдки ! Т.к. эти малолетние упыри несовершеннолетние- родителей к ответу и + штраф помимо восстановления украденного !
100% согласен !
Покажите этих родителей и лица этих подростков по ТВ !
Штрафануть родителей,чтоб квартиры на штраф не хватило. Пущай побомжуют,да подумают о воспитании. И другим наука будет.