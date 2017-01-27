В Орловской области запретили ночную продажу пива на первых этажах

Ограничения будут действовать с 21 до 10 часов.

Депутаты Орловского областного Совета приняли изменения в региональное законодательство о торговле алкогольной продукцией на сессии 27 января. Согласно новому документу, в ночное время запрещается продавать алкоголь в точках общепита, расположенных «во встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к многоквартирным жилым домам». Исключение составляют лишь заведения, зарегистрированные как рестораны, бары и кафе — в них продажа разрешена.

Напомним, ограничить работу «пивнушек» на первых этажах многоэтажек многие жители просили давно, жалуясь на посетителей этих магазинов. Частично их просьбы удовлетворены, однако от любителей выпить в таких «барах» оградить жителей всё же не удалось.