В Орловской области запретили ночную продажу пива на первых этажах

Ограничения будут действовать с 21 до 10 часов.
Депутаты Орловского областного Совета приняли изменения в региональное законодательство о торговле алкогольной продукцией на сессии 27 января. Согласно новому документу, в ночное время запрещается продавать алкоголь в точках общепита, расположенных «во встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к многоквартирным жилым домам». Исключение составляют лишь заведения, зарегистрированные как рестораны, бары и кафе — в них продажа разрешена.
Напомним, ограничить работу «пивнушек» на первых этажах многоэтажек многие жители просили давно, жалуясь на посетителей этих магазинов. Частично их просьбы удовлетворены, однако от любителей выпить в таких «барах» оградить жителей всё же не удалось.
Страна спивается. Нужен сухой закон о полном запрете спиртного. Только так можно возродить великую Русь.
Нефига жилые помещения в домах под нежилые разрешать переводить и устраивать там всякие магазины, пивнухи!
Наш народ настолько высокодуховен, что выше его по духовности только лишь Правительство Орловской области, которое Вы неустанно хвалите! ))) Поэтому если запретить продажу алкоголя полностью, то наш народ (не весь, конечно, но много из его числа) вначале перейдет на самогон, настойки боярышника и пустырника, а затем, когда изготовителей самогона начнут массово отправлять в места лишения свободы, ограничат (станут продавать строго по рецептам или по талонам) продажу лекарств на этиловом спирте, — будет высокодуховно употреблять технический спирт, стекломои, после чего и до ацетона, дихлофоса и тому подобных веществ (а то и похуже — наркотических) будет недалеко. (((
начни с себя возрождаться
Уже пытались. Стас, вы, наверное, любитель на грабли наступать
Так закрывать их после 22:00! Вот и решение проблемы…
Если запрещено на первом этаже, судя по названию статьи, тогда на втором этаже и последующих, можно.
а чем пивнуха отличается от кафе, торгующего алкоголем?
Ничем, уважаемый, ничем.
Проблема то не в продажах и статусе заведения, а в спросе.
Пока народу нужно ночью пиво — оно будет, независимо от властей и их законов.
Цена, правда, может отличаться
ГОСТом.
Павел, уважаемый, ну объясните как.
ГОСТов давно нет, они стали национальными стандартами, и совсем не обязательны к применению. См з-н о Техрегулировании.
Совершенно неправильно. ГОСТы были есть и будут. Вся классификация заведений общественного питания контролируется по ГОСТу. Там все четко сказано, чем Кафе отличается от ресторана или бара. Делайте своё помещение в соответствии с гостом и торгуйте алкоголем круглосуточно. Только будет ли выгодно? Сколько вложите для соответствия? Это другой вопрос. А госты ни кто не отменял.
Сертифицировать кабак под «БАР» стоит 15000 руб. — смешно.
Еще смешнее, что крышуемые мил… поли… , ну теми кем надо, продавцы палёнки и самогона устранили руками депутатов конкурентов ))))
В тему:
Ночь,на кухне открывается дверь холодильника и из него выбирается огромная жирная мышь, увешанная сосисками, в лапах большой кусок сыра. Чапает к своей норе и, взглянув на маленькую мышеловку с кусочком сухого сыра говорит: “Ну ей Богу — как дети!»
Хм, интересно, как они статус заведений будут определять.
ГОСТы давно стали национальными стандартами и необязательными к применению.
Да и в них сильно размыты критерии бар-кафе-ресторан.
Проект закона был бесполезный, ну может доработали…