В Орловской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Специалисты зафиксировали подъем на 15,5% по сравнению с предыдущей неделей.

Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения Орловской области превышен на 7,3%, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Отмечено, что за прошедшую неделю к врачам обратились больше 4,5 тысячи жителей региона. Каждый третий заболевший старше 14 лет, остальные — дети до 14 лет. В Орле эпидпорог не превышен.

Напомним, сегодня стало известно о том, что в 10 школах области классы частично закрыты на карантин. Одно учебное заведение полностью приостановило свою деятельность.