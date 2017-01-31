ФК «Орел» оштрафовали на 600 тысяч рублей

Решение было принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза 31 января.

По итогам рассмотрения обращения Департамента детско-юношеского футбола РФС ФК «Орел» оштрафован на 600 тысяч рублей, сообщает официальный сайт футбольного союза. Причиной стало неучастие младшей команды орловского клуба в детско-юношеских соревнованиях.

— В соответствии со статьей 108 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 31 Приложения № 1 к Дисциплинарному регламенту РФС за неучастие команд Клубов в обязательных детско-юношеских соревнованиях – оштрафовать ФК «Орел» г. Орел на 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, — говорится в сообщении на сайте.

По данным «ОрелГрада», год назад ФК «Орел» получил ровно такое же дисциплинарное взыскание по аналогичной причине. Видимо, за год руководство клуба не научилось на собственных ошибках.

Напомним, в конце 2016 года стало известно о сокращении бюджета ФК «Орел» в 2,5 раза (с 25 миллионов рублей в год до 10 миллионов — прим. ред.) и последующем снятии команды с турнира ПФЛ и переход в любительскую лигу. Позже информация получила официальное подтверждение.