ФК «Орел» оштрафовали на 600 тысяч рублей

Решение было принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза 31 января.
По итогам рассмотрения обращения Департамента детско-юношеского футбола РФС ФК «Орел» оштрафован на 600 тысяч рублей, сообщает официальный сайт футбольного союза. Причиной стало неучастие младшей команды орловского клуба в детско-юношеских соревнованиях.
— В соответствии со статьей 108 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 31 Приложения № 1 к Дисциплинарному регламенту РФС за неучастие команд Клубов в обязательных детско-юношеских соревнованиях – оштрафовать ФК «Орел» г. Орел на 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, — говорится в сообщении на сайте.
По данным «ОрелГрада», год назад ФК «Орел» получил ровно такое же дисциплинарное взыскание по аналогичной причине. Видимо, за год руководство клуба не научилось на собственных ошибках.
Напомним, в конце 2016 года стало известно о сокращении бюджета ФК «Орел» в 2,5 раза (с 25 миллионов рублей в год до 10 миллионов — прим. ред.) и последующем снятии команды с турнира ПФЛ и переход в любительскую лигу. Позже информация получила официальное подтверждение.
Где виновные? Так можно продолжать бесконечно.
Еврей — Берник заплатит. Он много бабла отмыл на русских…
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Про Берникова вы зря так, вот он то и единственный кто тянет этот футбол в городе, пытается хоть что-то делать из ничего. А вот где наши блин горе-руководители, которым я понимаю выгодней 600 касарей выкинуть, чем бедных деток отправить на соревнования. Вот в этом большой вопрос о умственных способностях руководителей и их профпригодности. Ведь за 600 рублей, можно все 10 возрастов в Сочи свозить на международные соревнования. Е-мое, нет конечно лучше мы отдади в рфс просто так…,а пусть дети дома сидят и играют на стадионе в темноте, мы даже не включим им прожектора нечего не дадим…, вот придут комерсанты — мы их и оближем и отсосе… и все интимныеуслуги им, они же платят. Вот такие они, трудяги народа, прости…тки. уроды, блин
Смотрите дальше. По всей вероятности нужны не деньги, а территория.