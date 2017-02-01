Орловские приставы арестовали имущество на 177 млн рублей

В 2016 году было составлено 415 актов ареста.

Такие данные были озвучены на рабочей встрече представителей региональных управлений ФССП и ФНС по Орловской области. На ней были подведены итоги работы двух ведомств по взысканию налоговых платежей за 2016 год.

Сообщается, что в течение 2016 года в структурных подразделениях УФССП находилось 20 550 исполнительных производств о взыскании по налоговым платежам на общую сумму 988,3 млн рублей. Из них окончено и прекращено 12 650 производств на 458,3 млн рублей.

— Граждане, являющиеся собственниками имущества — объектов недвижимости, автотранспортных средств — не всегда добросовестно выполняют возложенную на них обязанность по уплате налогов, — рассказали в пресс-службе УФССП. — В целях принудительного взыскания задолженности судебными приставами-исполнителями в 2016 году составлено 415 актов ареста на общую сумму 177,9 млн рублей.

Кроме того, в рамках более чем 12 000 исполнительных производств о взыскании налоговой задолженности были вынесены постановления об обращении на денежные средства должников.