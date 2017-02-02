В Орловской области проверят законность изъятия детей из семьи

В регионе впервые создана специальная рабочая группа.

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Орловской области, утвержден состав рабочей группы «по проведению всестороннего анализа правомерности практики изъятия несовершеннолетних из семьи».

— В нее вошли представители облсовета народных депутатов, руководители органов власти в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, образования, опеки и попечительства, охраны здоровья населения и социальной защиты, — сообщили в ведомстве.

Также в составе группы будут работать представители региональной общественной палаты и некоммерческих организаций, имеющих опыт в сфере защиты традиционных семейных ценностей и соблюдения прав детей-сирот.

Возглавил новый орган детский омбудсмен Владимир Поляков. Группе предстоит изучить практику изъятия детей и установить факты, когда к родителям такие меры применяли неправомерно. Напомним, что в последнее время в Орловской области произошло несколько нашумевших историй с изъятием детей из семьи.