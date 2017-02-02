В Орловской области прожиточный минимум упал на 175 рублей

Власти утвердили ключевой показатель для расчета социальных программ.

Постановление подписал губернатор Орловской области Вадим Потомский. Он утвердил величину прожиточного минимума за IV квартал 2016 года. На душу населения данная величина составила 8 739 рублей, для трудоспособного населения – 9 377 рублей, для пенсионеров – 7 291 рубль и для детей – 8 660 рублей.

Отметим, что по сравнению с III кварталом 2016 года величина прожиточного минимума сократилась на 175 рублей. Соответственно, уменьшились и показатели по основным социально-демографическим группам. Прожиточный минимум используется для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальных программ, а также для оказания социальной помощи малоимущим.