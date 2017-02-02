Знаменитые «Маша и Медведь» засудили орловского бизнесмена

Арбитражный суд рассмотрел иск о нарушении прав на товарные знаки.

С иском в арбитражный суд обратилось столичное ООО «Маша и Медведь». Фирма потребовала взыскать с орловского предпринимателя компенсацию за нарушение авторских прав. Как следует из материалов дела, представители фирмы летом прошлого года купили в одной из торговых точек Орла детскую кепку, на которой были изображены главные герои популярного мультфильма «Маша и Медведь» и соответствующая надпись.

В суде истец представил доказательства того, что ему принадлежат исключительные права на данные товарные знаки. Выяснилось, что и Маша, и Медведь, да и само название «Маша и Медведь» являются отдельными товарными знаками. Поэтому на одной кепке были нарушены сразу три авторских права.

Каждое нарушение суд оценил в 20 тысяч рублей. В общей сложности он обязал предпринимателя выплатить правообладателю компенсацию в размере 60 тысяч рублей. Кроме того, ему придется оплатить сопутствующие расходы, в том числе возместить затраты истца на покупку злополучной кепки.