В Мценске 20-летний парень обокрал ларек

Он украл оттуда продукты питания.

Сотрудники мценской полиции задержали 20-летнего молодого человека, ограбившего торговую палатку в райцентре, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области. Парень проник в ларек через входную дверь, взломав навесной замок, и украл оттуда еду на общую сумму 9 тысяч рублей. Для поиска преступника полицейским потребовалось немного времени. Когда они нашли амчанина, тот сознался в преступлении. Кстати, к 20 годам он уже успел получить одну судимость.

— Похищенное частично изъято. По данному факту следователи МО МВД России «Мценский» возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Ведется следствие, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.