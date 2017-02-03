В Орловской области в 2016 году 302 ребенка нашли новую семью

Власти отметили рост — в 2015 году было на 32 меньше.

302 юных жителя Орловской области в 2016 году обрели приемные семьи, сообщили в пресс-службе администрации Орловской области. 32 их них были усыновлены, 121 отправлено в приемные семьи, 149 взяли под опеку. При этом список оставшихся без попечения детей пополнился на 228 человек.

На начало 2017 года в Орловской области насчитывалось 2208 детей, оставшихся без попечения родителей, что на 8% меньше, чем на 1 января 2016 года.

— Из общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитании в семьях сегодня находятся 1615 детей. Из них 1017 детей проживают в семьях опекунов и попечителей, 598 детей – в приемных семьях, — гласит официальная статистика. В организациях для детей-сирот и в учреждениях профессионального образования сейчас обучаются и воспитываются 593 ребенка.