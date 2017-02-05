Вчера в Орле выпало 7 мм осадков

Это составляет 19% от месячной нормы.

4 февраля в Орле на протяжении всего дня шел интенсивный снегопад. По данным сайта «Погода и климат», вчера в Орле выпало 7 миллиметров осадков при месячной норме 37 миллиметров, что составило 19% от месячной нормы.

Вместе с тем на Орловщину возвращаются морозы. Как сообщает сайт gismeteo.ru, начиная с воскресенья и вплоть до вторника температура будет стабильно понижаться и утром 7 февраля достигнет -24°С.