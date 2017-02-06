В Орле полиция задержала пикетчиков против Василия Иконникова

Их отпустили, но плакаты изъяли.

Напомним, что сегодня в Орле, а также в Ливенском, Верховском, Орловском и Залегощенском районах прошли одиночные пикеты против Василия Иконникова. На акции протеста вышли те, кто подвергся гонениям в результате политики официального обкома, и поддержавшие их товарищи.

Как стало известно «ОрелГраду», исключенный из компартии Александр Арбузов и двое его коллег, которые вышли с плакатами к зданию горкома и на улицу Ленина, были задержаны полицией и доставлены в РОВД для выяснения обстоятельств. После установления личности и этих самых обстоятельств пикетчики были отпущены, но плакаты с критикой Иконникова у них забрали. Источник отметил, что причина задержания неизвестна — протестующие ничего не нарушали, а дистанция между ними в 50 метров соблюдалась.

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