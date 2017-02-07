Суд оправдал владельца «Орловской Нивы» Сергея Будагова

07.02.2017 Важное, Новости

Приговор был вынесен 7 февраля.

Железнодорожный суд Орла вынес оправдательный приговор бизнесмену Сергею Будагову, владеющему ЗАО «АПК «Орловская Нива», сообщил в Twitter блогер Георгий Саркисян. Решение суда зачитывалось 7 февраля. Суд посчитал, что дача взятки — результат провокации, а в действиях отсутствуют объективные и субъективные основания в совершении преступления.

Напомним, Сергей Будагов был задержан сотрудниками ФСБ при попытке передачи денег начальнику департамента госимущества Орловской области Андрею Синягову — по версии правоохранителей, пятимиллионный транш предназначался для решения вопросов с павильонами «Родное село». Гособвинение просило для Будагова 8 лет лишения свободы, сам бизнесмен отрицал свою вину.

В прокуратуре Орловской области «ОрелГраду» сообщили, что вопрос об обжаловании приговора будет решаться после его получения и детального изучения.


15 комментария Суд оправдал владельца «Орловской Нивы» Сергея Будагова

  1. Хорошая новость. Всех взяткодателей на свободу! Какой замечательный оправдательный приговор — «дача взятки — результат провокации». Теперь что? Провокаторов к ответу?

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  2. -За что вас арестовали?
    -За взятку!
    -А почему так быстро выпустили?
    -Догадайтесь…

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  3. Да вы что, люди, белены объелись? Кого хотели посадить? Порядочного человека по лицу видно за три версты! Какие честные глаза, прямой открытый взгляд, лицо аскета!

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  4. Самый объективный суд в мире. После этого будете говорить что Караулов оболгал Орловский судейский корпус.

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  6. ну если караулов был прав про 350 миллионов занесенных в суд, то становистя понятным, что 350 млн это не только за домашний арест)))

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  7. Похоже, пишут те, кому не удалось подогнать факты под заказ.

    Кто в своем уме пойдет давать взятку за то, что и так обязаны сделать бесплатно? Магазины отличные, и продукты качественные, и цены доступные. То есть, простому народу нужные. И именно в тех оживленных местах, где они стояли. Казалось бы, в чем проблема — людям удобно, продажи идут, все довольны. Конечно же, продлить аренду.

    Но, видимо, кто-то позавидовал и решил это дело завалить или возглавить сам. Вот и появился специальный человек/люди, создавшие все условия для вымогательства.

    Будагова незачем было бы давать взятки, если бы его не вынудили. А теперь в старых павильонах Родного села пивные ларьки. Спрашивается, разве это нужно и полезно городу. А я за их творогом бегу теперь дальше, в менее удобное место. Хорошо хоть Родное село снова смогло открыться.

    И рада, что суд принял справедливое решение. Мне его было жалко именно из-за несправедливости и подлости происходящего. Может, и он — не идеал, но так, как подставили Будагова, поступать нельзя. Это нечестно, кем бы он ни был.

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    • согласен. Подстава 100%, думаю Патомак замешан. Обидно ему было что будажка через Козлевича такой дорогой актив за бесплатно шевельнул.
      Но будажа не хороший персонаж. Вытащил(читай с3.14здил) с помощью Козла из муниципальной собственности(читай у всех орловчан) Орловскую Ниву. Так что, думаю было бы неплохо его зя это подтянуть и Козла тоже)

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  8. ага! нельзя!!! и сынишек трогать тоже нельзя ! ну избили человека до полусмерти-это ж детские шалости!!!!

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  9. То,что суд вынес оправдательный приговор за это ему огромное уважение. Случай не частый,а Караулов давно уже доверия не вызывает.

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  11. Будет распоряжение о возведении за счет бюджета 54 новых Родных сёл в черте города Орла. Всенародная любовь людей, позволяет сделать Будагова почетным жителем Орла.

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  12. Дед либо вписался. Этот небось намекнул, что раскроет в суде все великие дела прошлого. Ну и пришлось вызволять.

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  13. С миллионами и не такие чудеса можно делать , все продается и покупается …..

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  14. Для меня непонятно, зачем давать взятку Синягину, если все вопросы решает губер?

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