Суд оправдал владельца «Орловской Нивы» Сергея Будагова

Приговор был вынесен 7 февраля.

Железнодорожный суд Орла вынес оправдательный приговор бизнесмену Сергею Будагову, владеющему ЗАО «АПК «Орловская Нива», сообщил в Twitter блогер Георгий Саркисян. Решение суда зачитывалось 7 февраля. Суд посчитал, что дача взятки — результат провокации, а в действиях отсутствуют объективные и субъективные основания в совершении преступления.

Напомним, Сергей Будагов был задержан сотрудниками ФСБ при попытке передачи денег начальнику департамента госимущества Орловской области Андрею Синягову — по версии правоохранителей, пятимиллионный транш предназначался для решения вопросов с павильонами «Родное село». Гособвинение просило для Будагова 8 лет лишения свободы, сам бизнесмен отрицал свою вину.

В прокуратуре Орловской области «ОрелГраду» сообщили, что вопрос об обжаловании приговора будет решаться после его получения и детального изучения.