Суд оправдал владельца «Орловской Нивы» Сергея Будагова

Приговор был вынесен 7 февраля.
Железнодорожный суд Орла вынес оправдательный приговор бизнесмену Сергею Будагову, владеющему ЗАО «АПК «Орловская Нива», сообщил в Twitter блогер Георгий Саркисян. Решение суда зачитывалось 7 февраля. Суд посчитал, что дача взятки — результат провокации, а в действиях отсутствуют объективные и субъективные основания в совершении преступления.
Напомним, Сергей Будагов был задержан сотрудниками ФСБ при попытке передачи денег начальнику департамента госимущества Орловской области Андрею Синягову — по версии правоохранителей, пятимиллионный транш предназначался для решения вопросов с павильонами «Родное село». Гособвинение просило для Будагова 8 лет лишения свободы, сам бизнесмен отрицал свою вину.
В прокуратуре Орловской области «ОрелГраду» сообщили, что вопрос об обжаловании приговора будет решаться после его получения и детального изучения.
Хорошая новость. Всех взяткодателей на свободу! Какой замечательный оправдательный приговор — «дача взятки — результат провокации». Теперь что? Провокаторов к ответу?
-За что вас арестовали?
-За взятку!
-А почему так быстро выпустили?
-Догадайтесь…
Да вы что, люди, белены объелись? Кого хотели посадить? Порядочного человека по лицу видно за три версты! Какие честные глаза, прямой открытый взгляд, лицо аскета!
Самый объективный суд в мире. После этого будете говорить что Караулов оболгал Орловский судейский корпус.
Кто бы сомневался
ну если караулов был прав про 350 миллионов занесенных в суд, то становистя понятным, что 350 млн это не только за домашний арест)))
Похоже, пишут те, кому не удалось подогнать факты под заказ.
Кто в своем уме пойдет давать взятку за то, что и так обязаны сделать бесплатно? Магазины отличные, и продукты качественные, и цены доступные. То есть, простому народу нужные. И именно в тех оживленных местах, где они стояли. Казалось бы, в чем проблема — людям удобно, продажи идут, все довольны. Конечно же, продлить аренду.
Но, видимо, кто-то позавидовал и решил это дело завалить или возглавить сам. Вот и появился специальный человек/люди, создавшие все условия для вымогательства.
Будагова незачем было бы давать взятки, если бы его не вынудили. А теперь в старых павильонах Родного села пивные ларьки. Спрашивается, разве это нужно и полезно городу. А я за их творогом бегу теперь дальше, в менее удобное место. Хорошо хоть Родное село снова смогло открыться.
И рада, что суд принял справедливое решение. Мне его было жалко именно из-за несправедливости и подлости происходящего. Может, и он — не идеал, но так, как подставили Будагова, поступать нельзя. Это нечестно, кем бы он ни был.
согласен. Подстава 100%, думаю Патомак замешан. Обидно ему было что будажка через Козлевича такой дорогой актив за бесплатно шевельнул.
Но будажа не хороший персонаж. Вытащил(читай с3.14здил) с помощью Козла из муниципальной собственности(читай у всех орловчан) Орловскую Ниву. Так что, думаю было бы неплохо его зя это подтянуть и Козла тоже)
ага! нельзя!!! и сынишек трогать тоже нельзя ! ну избили человека до полусмерти-это ж детские шалости!!!!
То,что суд вынес оправдательный приговор за это ему огромное уважение. Случай не частый,а Караулов давно уже доверия не вызывает.
Значит всё-таки камуто всё-таки дал,и не попался.
Будет распоряжение о возведении за счет бюджета 54 новых Родных сёл в черте города Орла. Всенародная любовь людей, позволяет сделать Будагова почетным жителем Орла.
Дед либо вписался. Этот небось намекнул, что раскроет в суде все великие дела прошлого. Ну и пришлось вызволять.
С миллионами и не такие чудеса можно делать , все продается и покупается …..
Для меня непонятно, зачем давать взятку Синягину, если все вопросы решает губер?