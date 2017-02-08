В Орле две маршрутки столкнулись с джипом

К счастью, в ДТП пострадал только водитель внедорожника.

Как сообщили в ГИБДД по Орловской области, авария случилась 7 февраля в 15:25 на улице Комсомольской неподалеку от остановки «ЦНТИ». 52-летний водитель маршрутки «Форд», ехавшей по маршруту №457, врезался в «Джип Либерти» — он был на той же полосе впереди. Автомобиль по инерции толкнуло вперед, в автобус «Хендэ». В аварии пострадал водитель внедорожника, ему потребовалась помощь медиков.