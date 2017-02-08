В Орле горит магазин «Красное&Белое»

Пожар на улице Ручейной в областном центре сейчас тушат спасатели.

Как стало известно «ОрелГраду», примерно в 15:20 на улице Ручейной в районе Выгонки начался пожар в магазине «Красное&Белое». Он расположен в кирпичном здании площадью 100 квадратных метров. Очевидцы сообщили, что густой черный дым было видно с другого конца микрорайона. По нашим данным, дым идет из-под кровли. Людей в помещении нет, пожарные работают над ликвидацией огня. О предварительной причине пока неизвестно.

Фото: «Типичный Орел»