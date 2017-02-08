В Орле горит магазин «Красное&Белое»

Пожар на улице Ручейной в областном центре сейчас тушат спасатели.
Как стало известно «ОрелГраду», примерно в 15:20 на улице Ручейной в районе Выгонки начался пожар в магазине «Красное&Белое». Он расположен в кирпичном здании площадью 100 квадратных метров. Очевидцы сообщили, что густой черный дым было видно с другого конца микрорайона. По нашим данным, дым идет из-под кровли. Людей в помещении нет, пожарные работают над ликвидацией огня. О предварительной причине пока неизвестно.
Фото: «Типичный Орел»
Толи в МЧС, толи журналисты идиоты. Красное и белое за спиной фотографа, а там старый маленький магазин «Продукты» типа вагончика с пристройками площадью метров 40-50, продавщица сообщила, что загорелась проводка.
Судя по карте, в Орле ул. Ручейной нет. Нет и магазина Красное и Белое и на Выгонке.
А если бы написали «горит ларёк», то и читать ни стали.
И снова «ОрелГрад» рассказал о том, чего на самом деле нет, а если и есть, то не там.
Молодцы! Держите марку самого оперативного СМИ, которое публикует лженовости на лжерусском языке