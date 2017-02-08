В Орле пешеход перелетел через сбившую его машину: видео

В это сложно поверить, но мужчина даже не пострадал.

Видеозапись невероятного ДТП, которое случилось 8 февраля в районе 13 часов на Московском шоссе, опубликовали «Истоки». На записи с регистатора видно, как автомобиль «Рено» едет в правом ряду. Внезапно на проезжей части с букетом цветов оказывается пешеход. Он почти перебежал дорогу, но водитель «Рено» не успел среагировать и снес мужчину.

После удара тот перелетел через машину и упал сзади нее. Удивительно, но мужчина отделался небольшими травмами: с помощью водителя он поднялся и своим ходом смог дойти до обочины, при этом даже не выпустив из рук букет цветов. Как сообщили изданию в ГИБДД, пешехода отпустили домой — госпитализация ему не потребовалась.